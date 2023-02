Usa: Fbi ha trovato un nuovo documento classificato a casa dell’ex vicepresidente Pence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno trovato un nuovo documento classificato durante la perquisizione effettuata questa mattina nella residenza privata di Mike Pence, a Carmel, in Indiana. Lo ha confermato il portavoce dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Devin O’Malley, aggiungendo che gli agenti federali hanno portato via anche “altre sei pagine di documenti non secretati, che non sono stati rinvenuti durante le prime ricerche”. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che l’Fbi effettuerà una seconda perquisizione all’interno dell’ufficio di Pence a Washington, nei prossimi giorni. (Was)