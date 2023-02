Pd: all'evento per Majorino la parola d'ordine è unità, con un occhio alle future alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Parola d'ordine: unità. All'interno del Partito democratico, ma, per il futuro, anche nel campo delle opposizioni. È questo il messaggio emerso oggi al teatro del Buratto di Milano dove i quattro candidati alla segreteria del Partito democratico (Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Elly Schlein e Paola De Micheli) si sono riuniti per sostenere la candidatura di Pierfrancesco Majorino alla presidenza della Regione Lombardia. “Una campagna delle primarie così civile e così senza accuse non si vedeva da tempo”, ha sottolineato Bonaccini a margine dell'evento mentre Cuperlo ha confermato che non ci sono divisioni, “ma c'è un clima di sincerità e rispetto”. E se la ragione della presenza dei quattro sfidanti era il sostegno a Majorino, definito da Schlein “il miglior candidato possibile (il quale, peraltro, non fa mistero di appoggiare proprio Schlein all'interno delle primarie), non sono mancati gli sguardi sul futuro del partito democratico. Per queste regionali "abbiamo fatto lo sforzo di costruire alleanze solide facendo appello all'unità delle forze alternative alle destre. In Lombardia siamo riusciti a costruire un'alleanza molto solida e sono convinta che possa fornire l'alternativa che ci serve, quindi sono a fianco di Majorino perché la sua capacità politica e amministrativa ha permesso di costruire una convergenza larga sui temi" ha detto Elly Schlein. (segue) (Rem)