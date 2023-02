Pd: all'evento per Majorino la parola d'ordine è unità, con un occhio alle future alleanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanze su cui Bonaccini ha provveduto a mettere qualche paletto. "Il congresso – ha spiegato - a noi serve per precisare la nostra identità e renderla più chiara. Una volta precisato chi siamo, di conseguenza, potranno venire le alleanze. Ma dev'essere chiaro anche ai nostri amici dei Cinque stelle e del Terzo Polo che, in prospettiva senza il Partito democratico, è praticamente impossibile immaginare numericamente un centrosinistra che possa battere le destre. Io penso che non si debba in prospettiva escludere nessuno da una potenziale alleanza, il Pd da solo non ce la può fare. Mi concentrerei a cercare di fare qualche battaglia comune tutti e tre insieme - ha proseguito - ognuno nella sua autonomia". Come centrosinistra – ha rimarcato De Micheli - si parte svantaggiati perché ci sono più candidati da questo lato rispetto al centrodestra … Se fossimo andati uniti sarebbe stato molto meglio, saremmo stati più competitivi almeno in partenza, ma lunedì qualche sorpresa ci sarà dalle urne. Io credo che sarà una sorpresa positiva per Majorino". (Rem)