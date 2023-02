Ue: Bonomi (Confindustria), mettere tutti gli Stati nelle stesse condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che con molto pragmatismo bisogna mettere tutti gli Stati nelle stesse condizioni. “Abbiamo una serie di fondi non utilizzati, nel programma 2014-2020. Ammontano a circa 40 miliardi e si potrebbero riprogrammare e metterli a disposizione delle imprese per la transizione digitale” ed ecologica. Lo ha dichiarato al Tg2 il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in merito al tema degli aiuti di Stato. “Bisogna stare attenti alla regolamentazione europea”, ha sottolineato Bonomi, avvertendo come si stiano creando “dei colli di bottiglia che frenano la crescita”. (Rin)