© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, è arrivato alla Casa Bianca per un bilaterale con l’omologo statunitense, Joe Biden. In una nota, la presidenza Usa ha precisato che la first lady, Jill Biden, non ha potuto essere presente perchè “non si sente bene”, pur essendo risultata negativa ad un tampone per il Covid-19. (Was)