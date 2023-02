Ucraina: Ukrenergo, infrastruttura energetica notevolmente danneggiata da attacco missilistico russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infrastruttura energetica ucraina è stata notevolmente danneggiata a seguito del massiccio attacco missilistico russo avvenuto oggi, 10 febbraio, “ma il disastro non si è verificato”. Lo ha annunciato in una nota il presidente del consiglio di amministrazione della società energetica nazionale Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyi. "Siamo stati attaccati da droni kamikaze, missili S-300 e alla fine è iniziato un massiccio attacco missilistico in mattinata. L'entità del danno è significativa: i russi sono stati in grado di danneggiare diversi impianti termici e idroelettrici. L'attacco di oggi ha modificato i nostri piani per ripristinare la generazione di energia elettrica, ma allo stesso tempo i disastri non si sono più verificati. I russi non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi per la quattordicesima volta", ha detto Kudrytskyi. (segue) (Kiu)