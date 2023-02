Ucraina: Ukrenergo, infrastruttura energetica notevolmente danneggiata da attacco missilistico russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Ad di Ukrenergo "ci sarà una situazione davvero difficile" a Kharkiv. Tuttavia, l'industria energetica prevede di ripristinare il funzionamento di alcune centrali elettriche danneggiate durante il fine settimana. Allo stesso tempo, l'infrastruttura critica di Kharkiv è stata ripristinata, i lavoratori dell'energia stanno lavorando per stabilizzare la situazione, ma ci vorrà del tempo. "Dobbiamo ancora valutare l'entità della distruzione per poter dire con maggiore precisione quando saremo in grado di correggere la situazione nella regione di Khmelnytskyi. Lavoreremo nei fine settimana. Dobbiamo ancora lavorare al ripristino completo delle strutture intorno a Odessa, che forniscono energia alla città e all’omonimo, ma la situazione è già migliorata, se la confrontiamo con quanto accaduto sabato e domenica. È stato annunciato che la compagnia energetica regionale locale sta già testando i programmi di interruzione pianificati", ha detto Kudrytskyi. (Kiu)