Covid: Fontana, senza le Regioni non avremmo ancora riaperto l'Italia oggi

- "Nel periodo del Covid, se non ci fossero state le Regioni, non avremmo ancora riaperto l'Italia oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia durante una conversazione con il presidente del Veneto Luca Zaia in occasione della chiusura della campagna elettorale. “Ricordo quella notte – ha proseguito – dopo che il governo ci mandava quelle proposte pasticciate, abbiamo detto, a questo punto facciamo noi: in 48 ore il Paese ha riaperto”. (Rem)