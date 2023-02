Infrastrutture: Salvini, mercoledì incontro con responsabile autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i due incidenti sul lavoro avvenuti di oggi al porto di Trieste e di Civitavecchia "ho sentito il responsabile dell'autorità portuale, ci vediamo probabilmente mercoledì mattina per poi fare un incontro con le imprese, i sindacati, perché due lutti nell'arco di poche ore non sono accettabili". Lo ha affermato oggi il ministro a infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali, a Bergamo. "Ci sono i tecnici che stanno già lavorando, ovviamente dovremo coinvolgere il ministero del lavoro perché la sicurezza dipende dall'Inail, però siccome i porti dipendono da me non delego ad altri", ha concluso il vicepremier. (Rem)