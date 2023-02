Lombardia 2023: De Micheli, confido nei lombardi, lunedì sorpresa alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia l'obiettivo è molto chiaro: quello di cambiare la situazione che c'è da troppi anni, e che ha limitato le potenzialità di una grande regione, non solo sotto il profilo economico ma soprattutto sui servizi alle persone. Spero e mi auguro che di fronte all'incapacità dell'amministrazione Fontana di realizzare un livello di servizi alle persone degno di una grande regione come la Lombardia, ci sia un cambio vero che solo Majorino può rappresentare. Un cambio radicale, come radicale è la sua proposta per lo sviluppo e per le persone di questa regione che lo meritano". Lo ha detto la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Paola De Micheli, a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico al Teatro del Buratto a Milano. Come centrosinistra si parte svantaggiati perché ci sono più candidati da questo lato rispetto al centrodestra, "ma io confido molto nella sensibilità dei lombardi che, soprattutto negli anni della pandemia, hanno toccato con mano l'inadeguatezza delle giunte di destra". "Se fossimo andati uniti sarebbe stato molto meglio, saremmo stati più competitivi almeno in partenza - ha poi concluso De Micheli - ma vedrete che lunedì qualche sorpresa ci sarà dalle urne. Io credo che sarà una sorpresa positiva per Majorino". (Rem)