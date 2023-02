Turchia-Siria: Algeria dona 45 milioni di dollari a vittime sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha deciso di donare 45 milioni di dollari a Turchia e Siria in solidarietà con i due Paesi colpiti dalle due scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenute lo scorso 6 febbraio con epicentro nella provincia meridionale turca di Kahramanmaras. Lo riferisce in una nota l’ufficio stampa del governo algerino. Della donazione di 45 milioni di dollari, 30 milioni di dollari saranno destinati alla Repubblica di Turchia e 15 milioni di dollari alla Siria. L'Algeria ha già donato 210 tonnellate di aiuti a Turchia e Siria per sostenere i due Paesi di fronte a questa calamità che ha provocato finora oltre 23mila morti.(Ala)