Lombardia 2023: Salvini, vittoria non scontata, dopo Sanremo si va votare canticchiando

23 luglio 2021

- "Il centrodestra vincerà e più forte sarà la Lega più forte sarà il treno dell'autonomia. L'appello è a partecipare perché a volte diamo per scontato quello che abbiamo, come il livello di infrastrutture, sanità e pulizia". Lo ha affermato oggi il ministro a infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali, a Bergamo. "Niente è mai scontato, soprattutto non è scontata la vittoria perché a livello nazionale – delle elezioni regionali – se ne parla poco e niente e fino a sabato sera c'è Sanremo", ha aggiunto il vicepremier. "Diciamo che dopo Sanremo, chiunque vinca, si va a votare canticchiando".(Rem)