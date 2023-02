Ita: sindacati, quattro ore di sciopero il 28 febbraio dopo mancato accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clamorosa marcia indietro di Ita Airways questa sera al tavolo ministeriale che doveva sancire la chiusura positiva del confronto sulle retribuzioni dei dipendenti della società. Le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anpav e Anp - hanno preso atto con estremo rammarico del repentino e non previsto voltafaccia aziendale ed hanno chiuso negativamente la procedura di raffreddamento in sede ministeriale annunciando le prime quattro ore di sciopero di tutto il personale di Ita Airways per il giorno 28 febbraio 2023. Disconoscendo quanto negoziato positivamente nella serata di ieri - riferisce una nota - l’azienda ha comunicato l’indisponibilità a sottoscrivere l’accordo e la convocazione di un Consiglio di amministrazione per la prossima settimana. È urgente un intervento immediato dell’azionista di Ita Airways, il ministero dell’Economia e delle Finanze, per fare chiarezza all’interno del Consiglio di amministrazione della società. (Rin)