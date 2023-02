Lazio 2023: Trancassini (Fd'I), appelli a voto Zingaretti ridicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente abbiamo ritrovato Nicola Zingaretti. Si è nascosto per tutta la campagna elettorale e oggi, guarda caso il giorno prima del silenzio elettorale, rispunta fuori". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. "I suoi appelli al voto sono ridicoli - prosegue -. Ma chi pensa di prendere in giro? Se avesse governato bene la Regione non sarebbe scomparso. Un bravo amministratore, dopo aver governato per 10 anni, dovrebbe presentarsi davanti ai cittadini raccontando quali sono stati i suoi risultati e spiegando la sua visione politica. Ecco perché Zingaretti è sparito: perché sa benissimo che i cittadini del Lazio conoscono bene i suoi fallimenti e sono stanchi delle sue bugie e della sua inerzia. Ora - aggiunge - abbiamo finalmente la possibilità di cambiare rotta e mandare a casa la sinistra: con la nostra squadra e Francesco Rocca presidente lavoreremo senza sosta per restituire ai cittadini del Lazio la dignità che meritano". (Com)