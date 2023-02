Usa: Casa Bianca, Biden andrà in Polonia dal 20 al 22 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita ufficiale in Polonia dal 20 al 22 febbraio. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Il presidente Usa incontrerà l’omologo, Andrzej Duda, con cui discuterà il futuro della cooperazione bilaterale e lo sforzo congiunto a sostegno dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla necessità di rafforzare le capacità della Nato in materia di deterrenza. A questo proposito, il presidente Usa incontrerà anche i leader del formato Bucarest 9 (B9), a cui partecipano gli Stati del fianco orientale della Nato, a cui ribadirà la determinazione di Washington a sostenere la sicurezza dell’alleanza. Biden terrà un discorso in occasione dell’anniversario dallo scoppio della guerra in Ucraina. (Was)