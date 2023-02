Autonomia: Fontana, il Capo dello stato è assolutamente favorevole che si faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Capo dello Stato è assolutamente favorevole che si faccia l'autonomia. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia durante una conversazione con il presidente del Veneto Luca Zaia in occasione della chiusura della campagna elettorale per le regionali in Lombardia. “Chi è contro l'autonomia è contro la costituzione – ha esordito Zaia - perché hanno voluto fino in fondo far credere ai cittadini che è un'operazione sovversiva, ma dobbiamo dire che il Capo dello Stato è lì per essere garante della costituzione e il Capo dello Stato ha sempre avvallato operazioni che sono legali e in linea on la costituzione”. “Il capo dello stato – ha ricordato Fontana - aveva avvallato anche l'accordo Maroni-Bressa quindi vuol dire che, fin dal primo momento, il Capo dello Stato, che è lo stesso, è assolutamente favorevole a che si faccia l'autonomia”. (Rem)