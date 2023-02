Energia: Electricity release, Pichetto chiede a Gse di tutelare imprese partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla prima procedura dell'attuazione dell'Electricity release, al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, attraverso un atto di indirizzo, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all'azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell'atto di indirizzo – riferisce una nota – si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso. In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023. (Rin)