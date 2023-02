Difesa: segretario Usa a Bruxelles prossima settimana per ministeriale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, si recherà a Bruxelles la prossima settimana, per prendere parte alla ministeriale Nato e ad una riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina, il 14 e il 15 febbraio. Lo riferisce una nota. Austin viaggerà insieme al capo di Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, e ha in programma visite anche in Estonia e in Germania, dove incontrerà i leader locali e i partner degli Stati Uniti nella regione. (Was)