Lavoro: Durigon, sicurezza priorità del governo

- Esprimo la mia vicinanza alla famiglia del giovane operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel porto di Civitavecchia. L'ennesima tragedia che segue quella avvenuta ieri a Trieste, dove un operaio 58enne è stato trovato morto nelle acque all'interno del molo. “La sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che aggiunge: “È inaccettabile che un lavoratore esca di casa per andare a lavoro senza sapere se la sera riuscirà a rientrare”. Il ministero del Lavoro “ha già avviato una serie di azioni volte a mettere in campo proposte e soluzioni sul fronte della sicurezza. Su questo, massimo impegno da parte mia per intensificare il lavoro congiunto con il ministro Marina Calderone per porre fine al fenomeno delle morti bianche", ha concluso il sottosegretario. (Rin)