Lazio 2023: Colosimo (Fd'I), alla Jeep, Zingaretti preferisce le mascherine

- "Un'istituzione come la Regione piegata per anni agli appetiti di un famelico Pd, dove ogni azione puzzava di clientelismo à la cart. Un presidente di Regione che costringe il presidente del Consiglio a dimettersi per uno scandalo che grida vendetta; e lui, Zingaretti, l'ex segretario del "partito delle poltrone", ancora parla a vanvera. Fortunatamente il suo castello di carta, pardon di vetro, sta per crollare, e con lui tutte le sue insopportabili bugie". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)