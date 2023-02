Israele: Usa condannano attacco a Gerusalemme, atto ripugnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano l’attacco avvenuto oggi nell’insediamento di Ramot, nella parte settentrionale di Gerusalemme, dove un uomo ha investito deliberatamente con la sua auto un gruppo di persone in attesa alla fermata di un autobus, uccidendone due e ferendone almeno cinque. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Attaccare deliberatamente civili innocenti è un atto ripugnante e irresponsabile”, ha detto. (Was)