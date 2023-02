Ita: Cuscito (Filt Cgil), accordo fatto saltare da azienda, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo già concluso e negoziato “è stato fatto saltare dall'azienda”. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sulla chiusura negativa del confronto tra sindacati e Ita Airways al ministero del Lavoro, aggiungendo che "siamo pronti a dichiarare il primo sciopero in Ita". "Quanto accaduto oggi - sottolinea il segretario nazionale della Filt Cgil - non ha precedenti ed è inaccettabile. Ci fa prendere atto che qualcuno, non solo non ha a cuore gli interessi dei lavoratori, ma gli manca di rispetto ed ha, al contrario, interesse che venga messa a rischio l'operazione di ingresso di Lufthansa e la sopravvivenza stessa dell'azienda, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro". "Chiediamo un immediato intervento del governo - afferma infine Cuscito - che metta fine a questo ridicolo teatrino ed a minuti arriverà la proclamazione di sciopero unitaria per lo stop di tutti i lavoratori della compagnia". (Rin)