Usa: Pentagono ha abbattuto oggetto non identificato nei cieli dell’Alaska

- Il Pentagono ha abbattuto un “oggetto non identificato” mentre sorvolava il territorio dell’Alaska, su ordine del presidente Joe Biden. La notizia è stata confermata da John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, durante un briefing alla Casa Bianca. “La decisione è dovuta ad un eccesso di prudenza”, si è limitato a dire Kirby, senza confermare se si trattasse di un altro pallone sonda simile a quello cinese abbattuto dal Pentagono sabato scorso. Le autorità Usa hanno precisato che l’oggetto viaggiava ad una altitudine che avrebbe potuto comportare rischi per il traffico aereo civile. Un funzionario anonimo ha riferito al “New York Times” che non ci sono mai state indicazioni in merito ad una minaccia di tipo militare. (Was)