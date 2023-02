Turchia-Siria: la Cooperazione italiana dispone contributi di emergenza per 1,75 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle conseguenze del violento terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito la Turchia e la Siria provocando migliaia di morti e feriti, nonché il danneggiamento e la distruzione di infrastrutture ed edifici, la Cooperazione Italiana, su proposta del Ministro Tajani e del Vice Ministro Cirielli, ha disposto due contributi di emergenza del valore di 1,75 milioni di euro a favore della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ficross). Lo riferisce la Farnesina in una nota. Di questi, 1 milione di euro sarà destinato a sostenere le attività della Mezzaluna rossa turca, mentre 750mila euro andranno a supporto della Mezzaluna rossa Siriana per attività di assistenza nei settori della prima emergenza e accoglienza, igienico-sanitario e della protezione. Tali finanziamenti si aggiungono al milione di euro già destinato alla Mezzaluna rossa siriana per interventi di primo soccorso. Attraverso questi contributi, prosegue la nota, il governo italiano intende offrire un primo concreto aiuto alle popolazioni coinvolte, manifestando tangibilmente la propria vicinanza in questo momento di particolare difficoltà.(Com)