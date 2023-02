Pd: Cuperlo, non ci sono avversità nel partito, ma sincerità e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del Partito Democratico "non ci sono" avversità, "c'è un clima di sincerità e rispetto. Abbiamo svolto questo evento qui per problemi logistici". Lo ha detto Gianni Cuperlo, deputato e candidato alla guida del PD a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico al Teatro del Buratto a Milano. L'idea di questo congresso, ha spiegato, è nata "una decina di giorni fa, quando ho chiesto un incontro conclusivo perché non capivo se, ancora una volta, rischiavamo di mettere la polvere sotto al tappeto e di non discutere seriamente le ragioni dell'ultima sconfitta, ma anche di quelle che l'hanno preceduta, e il bisogno di ricollocare i valori di questo partito democratico nei prossimi mesi e anni in Italia" ha aggiunto Cuperlo sottolineando che "questo è un fine settimana importantissimo, perché è il momento della libertà della scelta".(Rem)