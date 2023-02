Pd: Bonacini a M5S e Terzo polo, senza di noi impossibile battere le destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il congresso a noi serve per precisare la nostra identità e renderla più chiara. Una volta precisato chi siamo, di conseguenza, potranno venire le alleanze. Ma dev'essere chiaro anche ai nostri amici dei Cinque stelle e del Terzo Polo che, in prospettiva senza il Partito Democratico, è praticamente impossibile immaginare numericamente un centrosinistra che possa battere le destre". Lo ha detto il candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, a margine dell'evento per la chiusura della campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico al Teatro del Buratto a Milano. "La prima elezione su base nazionale - ha proseguito - sarà quella delle europee e si vota con il puro proporzionale. Quindi lì non ci sarà nemmeno la necessità di fare alleanze. Io penso che non si debba in prospettiva escludere nessuno da una potenziale alleanza, il Pd da solo non ce la può fare". "Mi concentrerei a cercare di fare qualche battaglia comune tutti e tre insieme - ha proseguito - ognuno nella sua autonomia". "Ho apprezzato che sia Cinque stelle sia Terzo Polo abbiano molto criticato i tagli del governo alla sanità pubblica e quello sarebbe un bel terreno di prova per vedere se possiamo fare insieme una battaglia politica nel Paese e in parlamento", ha concluso Bonaccini. (Rem)