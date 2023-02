Usa: Biden non farà intervista con “Fox” per il Super Bowl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non farà la sua tradizionale intervista con l’emittente “Fox” in occasione del Super Bowl, la finale del campionato di football che si terrà domenica. Lo ha confermato la Casa Bianca, incolpando l’emittente per la decisione. “Il presidente era ansioso di fare la sua intervista come da tradizione, per parlare del Super Bowl, del suo discorso sullo Stato dell’Unione e dei temi che ogni giorno impattano la vita degli afroamericani nel nostro Paese: tuttavia, Fox Corporation ha chiesto di cancellare l’intervista”, ha scritto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. (Was)