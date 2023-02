© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 febbraio, alle ore 14, la commissione Affari sociali della Camera svolge l'audizione sulle linee programmatiche del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in materia di politiche giovanili. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)