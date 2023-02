Lazio 2023: Bianchi, non con Pd perché è mancata coerenza su sanità e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo fatto un percorso con il Partito democratico perché è mancata coerenza su visione e programmi”. Lo ha affermato la candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi, nel corso dell’evento per la chiusura della campagna elettorale, al Nuovo cinema Aquila di Roma. Parlando dal palco, la candidata del Movimento ha ricordato come "non vi sia stata coerenza sulla sanità, che è stata umiliata e offesa in questi anni, e sui temi ambientali, a cominciare dall’inceneritore. Ma noi - ha aggiunto - abbiamo mantenuto la bussola ferma con il nostro programma". (Rer)