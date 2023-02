Ucraina: Calderoli, da Macron e Scholz scortesia verso l'Unione europea, più conveniente marciare tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha detto che "Francia e Germania hanno seguito il problema dell'Ucraina per otto anni, questo è il risultato? Non credo sia un buon risultato". Lo ha affermato oggi il ministro delle autonomie e affari regionali, Roberto Calderoli, a margine dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali a Bergamo, commentando l'incontro avvenuto a Parigi tra i capi di Stato di Francia e Germania e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Macron e Scholz hanno escluso tutti gli altri 25 stati dell'Ue, non solo l'Italia - ha sottolineato il ministro - se l'Europa si chiama Unione Europea, visto che questo incontro è avvenuto proprio il giorno prima del Consiglio d'Europa e della presenza di Zelensky al parlamento europeo, c'è stata una scortesia e un segno di non rispetto verso l'Unione". "Credo sia più conveniente se tutti viaggiassimo insieme perché abbiamo risposto bene al Covid, un po' meno bene rispetto alla questione energetica - e ora - vediamo rispetto a un problema che rischia di essere non solo europeo, ma di diventare una guerra mondiale" ha concluso Calderoli (Rem)