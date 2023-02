Pd: oltre 35 mila voti nei circoli, Bonaccini al 51,68 per cento e Schlein al 35,82 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione nazionale per il congresso del Partito democratico rende noti i dati ufficiali provenienti dalle commissioni provinciali. Alla data del 10 febbraio, hanno già espresso il loro voto 35.196 iscritti, e i risultati vedono al primo posto Bonaccini, con 18.116 voti, pari al 51,68 per cento, seguito da Schlein, con 12.556 voti, pari al 35,82 per cento, Cuperlo, con 2.834 voti, pari all’8,08 per cento, e De Micheli, con 1.547 voti, pari al 4,41 per cento. (Rin)