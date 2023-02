Francia-Italia: "Le Monde", per la prima volta relazioni bilaterali tese a causa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Francia e Italia stanno affrontando "nuove tensioni, per la prima volta legate al dossier ucraino". Lo scrive il quotidiano "Le Monde", parlando degli attriti emersi in questi ultimi giorni tra il presidente Emmanuel Macron e il premier Giorgia Meloni. La cena di lavoro che si è tenuta l'8 febbraio a Parigi con presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz su iniziativa di Macron è stata definita da Meloni "inopportuna". Il titolare dell'Eliseo per tutta risposta ha affermato che Parigi e Berlino hanno svolo "il loro ruolo". "Dopo il raffreddamento delle loro posizioni, legato alla postura aggressiva della coalizione al potere a Roma sulle questioni migratorie, il dossier ucraino offriva fino ad oggi all'Italia e alla Francia un tema di convergenza", scrive "Le Monde". I diplomatici francesi a margine dell'ultimo Consiglio europeo hanno ricordato l'esperienza della coppia franco-tedesca nel dossier ucraino per giustificare la posizione di Macron. Meloni è in cerca di un "riconoscimento", ha detto uno di loro, spiegando però che "non basta essere ad un appuntamento per ottenere uno status".(Frp)