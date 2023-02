Autonomia: Calderoli, atto dovuto, minoranza non può impedirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione della riforma sull'autonomia regionale "dopo 22 anni mi sembra un atto dovuto, non un'accelerata". Lo ha affermato oggi il ministro per gli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali a Bergamo. Calderoli si dice certo che per i prossimi cinque anni il governo in carica "farà le riforme", dall'autonomia, al presidenzialismo, passando per la riforma della giustizia. "È una cosa che può non piacere a una minoranza che sta diventando minoritaria perché si stanno spacchettando, ma noi quello che abbiamo deciso di fare lo faremo, piaccia o no" ha poi aggiunto Calderoli. Rispetto al tema dell'autonomia differenziata, "io ho 9 Regioni che equivalgono al 73 per cento della popolazione delle regioni a statuto ordinario che chiedono l'autonomia differenziata - ha concluso il ministro -. E una minoranza, non può impedire al resto del Paese di fare quello che vuole".(Rem)