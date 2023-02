Regionali: Schlein, in Lombardia e Lazio alleanze solide facendo appello all'unità, grazie a Majorino convergenza larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste regionali "abbiamo fatto lo sforzo di costruire alleanze solide facendo appello all'unità delle forze alternative alle destre. In Lombardia siamo riusciti a costruire un'alleanza molto solida e sono convinta che possa fornire l'alternativa che ci serve, quindi sono a fianco di Majorino perché la sua capacità politica e amministrativa ha permesso di costruire una convergenza larga sui temi". Lo ha detto la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali del Partito Democratico al Teatro del Buratto a Milano. Secondo Schlein Majorino è "il miglior candidato possibile, per scrivere una fase nuova di cui la Lombardia ha molto bisogno dopo più di 20 anni di governo delle destre. Siamo qui per mettere al centro la sanità pubblica, il diritto allo studio e alla casa. Un diritto fondamentale dimenticato da chi governa questa Regione. Siamo qui anche per rinnovare il nostro impegno sull'emergenza climatica". Schlein ha poi rivolto un augurio ad Alessio D'Amato, candidato del Pd, alle regionali nel Lazio rilevando che in Lombardia rispetto al Lazio alleanze diverse, ma il Pd avrà sempre quello spirito unitario per la responsabilità che dopo la sconfitta del 25 settembre credo che debbano sentire tutte le forze di opposizione, per trovare unità su temi fondamentali come il salario minimo, il congedo paritario, l'emergenza climatica". (Rem)