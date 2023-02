Roma: più controlli a Termini per individuare tra senzatetto ricercati o stranieri irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più “divise” e più telecamere per aumentare la sicurezza tangibile, ed anche quella percepita, nella zona della stazione Termini di Roma, ma anche iniziative per “alleggerire” la presenza di disperati che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, stazionano nelle pertinenze dello scalo ferroviario romano. Sarebbero state queste, tra le altre, le principali misure stabilite nel corso della riunione del tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta nella tarda mattinata di oggi in videoconferenza tra Prefetto di Roma, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco della Capitale. Preoccupano i casi di aggressioni all’interno e all’esterno della stazione. Una allerta che è cresciuta con il secondo caso di accoltellamento avvenuto in poco tempo, a causa del quale un 46enne di Milano e ancora ricoverato in prognosi riservata a Roma. Sia in questo caso, risalente alla sera del 5 febbraio, sia nel caso del 31 dicembre in cui ad essere accoltellata, per fortuna in maniera meno seria, per stata una turista israeliana, gli aggressori sono risultati essere dei senza dimora che vagabondavano intorno a Termini dove la concentrazione di disperati è altissima e tra di essi anche persone dedite al crimine. (segue) (Rer)