Roma: più controlli a Termini per individuare tra senzatetto ricercati o stranieri irregolari (2)

- Quindi le aggressioni e i fenomeni di criminalità nella zona sono altamente probabili nonostante l’allerta e i controlli siano stati già innalzati. Dall’incontro in Prefettura quindi è emersa la necessità, da un lato, di aumentare ancora di più il controllo con ulteriori forze di polizia ed estendendo anche gli orari. Secondo quanto si apprende il sistema che comprende le 21 telecamere già presenti nell’area, che hanno permesso di individuare e arrestare gli autori di entrambe le aggressioni, sarà potenziato anche in termini di qualità dell’immagine. Sotto il punto di vista dell’accoglienza e dell’eventuale “alleggerimento” della presenza di malintenzionati in loca si lavora in prospettiva su diverse ipotesi. Tra queste anche un censimento tra i senza tetto, per individuare eventuali ricercati e assicurarli al carcere. Allo stesso tempo, assicurare l'accoglienza in strutture dedicate dei senza dimora che orbitano attorno allo scalo ferroviario, o almeno a coloro che accetterebbero una soluzione abitativa più dignitosa lontana dalla strada. Per gli stranieri potrebbero aprirsi le porte dell’ex Cie, ora Centro di permanenza e rimpatrio, di Ponte Galeria. (segue) (Rer)