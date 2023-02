Roma: più controlli a Termini per individuare tra senzatetto ricercati o stranieri irregolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questa una delle ipotesi, a quanto apprende "Agenzia Nova", emerse anche nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di questa mattina in Prefettura. Verranno attivati quindi servizi sociali di accoglienza, avvalendosi anche della nuova struttura inaugurata recentemente a Testaccio. Le persone straniere, ricercate o con precedenti, in Italia o all’estero, saranno infatti oggetto di un controllo a tappeto. E una volta individuati gli irregolari, l'idea principale è avviare percorsi di rimpatrio. “Verificheremo con Acea e Arieti miglioramenti dell’illuminazione pubblica, con particolare attenzione per le aree più buie che ci saranno segnalate dalla Questura nei prossimi giorni”. Lo ha affermato l’assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, in occasione di quanto discusso questa mattina al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. “Verranno effettuati numerosi controlli anche sui locali commerciali intorno alla stazione. Avremo particolare attenzione per quelli aperti fino a tardi nelle ore serali”. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva parlato dello scalo ferroviario dicendo che “riqualificare e rilanciare la stazione Termini è una priorità per noi, e c'è un grande impegno anche da parte del governo". (Rer)