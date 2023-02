Lazio 2023: Ciacciarelli (Lega), a Cassino tutto esaurito per chiusura campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli della Lega, in una nota afferma: "È l'inizio di una nuova era quello che abbiamo visto questa sera con il tutto esaurito all'Edra Palace Hotel di Cassino. Strette di mano, entusiasmo, negli occhi delle persone la voglia di cambiare! Vinceremo, non c'è dubbio! Ci tengo a ringraziare davvero tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, la mia squadra, la mia famiglia, tutti i cittadini che continuano a credere in me e a darmi fiducia. Abbiamo macinato chilometri in giro per i 91 comuni della Provincia di Frosinone. Abbiamo preso degli impegni e siamo pronti a rispettarli! A giorni - prosegue - inizierà un nuovo capitolo per il Lazio, in cui la provincia di Frosinone giocherà un ruolo di primo piano. Basta rifiuti, sì ad una sanità che metta il cittadino al centro, sì ad investimenti su lavoro ed ambiente. Sì alle infrastrutture, ad abbattere le distanze. Sì, soprattutto, a dare una speranza ai giovani. La nostra terra desidera riscatto, e siamo pronti a governare bene ed ridargli il rispetto che merita! Per un Lazio che corre, per un Lazio che investe, per un Lazio che conta. Andiamo a vincere!". (Com)