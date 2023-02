Qatar: fonti Pd, fiducia in giustizia, nostra posizione netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul cosiddetto Qatargate, il Partito democratico "ha assunto, sin dal principio, una posizione netta e rigorosa. Nello specifico, nei confronti dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, il giorno stesso in cui è affiorato per la prima volta il suo presunto coinvolgimento diretto nella vicenda, i vertici del partito hanno convocato la commissione nazionale di garanzia che a sua volta ha deliberato la sospensione di Cozzolino medesimo, applicando con inflessibilità le regole di tipo cautelativo previste dallo Statuto". È quanto segnalano fonti del Pd che aggiungono: "Lo ribadiamo: il Pd esige onore, disciplina e rettitudine da chi lo rappresenta nelle Assemblee elettive e in ogni ruolo di responsabilità pubblica. Abbiamo proposto in maniera chiara la necessità di agire in modo più stringente per prevenire fenomeni corruttivi da parte dei Paesi terzi, a partire dall’autoregolamentazione nella nostra delegazione europea e di regolare in modo rigoroso il rapporto con i portatori di interesse. Esprimiamo, ancora una volta, fiducia nella giustizia e nell'operato delle autorità inquirenti e per questo abbiamo deciso di costituirci parte civile nel processo, reputandoci a tutti gli effetti parte lesa". (Rin)