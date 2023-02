Covid: Calderoli, senza interferenze Stato avremmo ridotto problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci fossero state le interferenze disperate dello Stato probabilmente avremo ridotto tanti rischi e tanti problemi che sono nati in provincia di Bergamo". Lo ha affermato oggi il ministro per gli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali a Bergamo. "Sono onorato di vivere in Regione Lombardia e delle risposte che la Regione ha dato rispetto al Covid" ha terminato Calderoli. (Rem)