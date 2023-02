Lazio 2023: Bergamo (Demos), da fondi teatro a Case cinema e credito Pmi, cultura sia priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio "ha un ruolo preminente per il settore audiovisivo. La presenza storica sul territorio di Cinecittà, della Rai, di centinaia di società di produzione e post-produzione e di migliaia di professionisti hanno fatto di questa regione una realtà con un potenziale di profilo internazionale". Lo afferma in una nota il candidato di Demos alle elezioni regionali del Lazio, Luca Bergamo. "È indispensabile riequilibrare il rapporto tra Roma e le altre province del Lazio, lavorando per sostenere e rilanciare questo settore con uno sguardo ai nuovi mezzi di distribuzione digitale e alle nuove tecnologie. Per questo gli strumenti di sostegno disponibili in Regione vanno rafforzati, anche mediante un ottimale impiego dei Fondi europei disponibili. Da diversi anni - prosegue - la Regione mette a disposizione del cinema fondi per sostenere e potenziare gli investimenti nelle produzioni. Mi pare maturo dedicare una analoga attenzione alle produzioni di arti teatrali e nuova drammaturgia con un fondo analogo a sostegno degli investimenti. In parallelo, va ampliata la percentuale di risorse del fondo unico regionale dello spettacolo per il sostegno dei teatri indipendenti e privati e le numerosissime produzioni di prosa, musica e danza attualmente pressoché escluse". (segue) (Com)