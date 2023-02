Lazio 2023: Bergamo (Demos), da fondi teatro a Case cinema e credito Pmi, cultura sia priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il cinema, poi, "Roma-Lazio Film Commission ha bisogno di un nuovo impulso attraverso una revisione sostanziale del suo funzionamento e degli strumenti di sostegno alla produzione - aggiunge Bergamo -. Bisogna estendere i servizi e il supporto pratico alle produzioni e coordinarli con i finanziamenti attualmente concessi mediante Lazio Innova. Inoltre, penso si debba istituire un fondo di garanzia al credito di queste imprese per le finalità connesse alla produzione, post-produzione e promozione di prodotti audiovisivi". Bergamo propone "la creazione di un circuito regionale di Case del cinema per la circolazione delle opere indipendenti attraverso accordi di sistema con le sale, le associazioni culturali e dei festival presenti in Regione, da coordinare con la Festa del Cinema". Per tutti i bandi rivolti al sistema culturale, Bergamo sottolinea la necessità di "renderli pluriennali e dare scadenze certe, programmate e periodiche", mentre per promuovere i linguaggi cinematografici e teatrali "penso sia importante che la Regione sviluppi un programma di avvicinamento al teatro, nelle scuole, nei luoghi per anziani - conclude - ma anche nei penitenziari e lo renda parte integrante della promozione dei linguaggi cinematografici e teatrali in sinergia con misure Mic-Miur rivolte alle scuole". (Com)