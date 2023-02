Brasile-Usa: Lula a Washington, incontro con senatore Bernie Sanders

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato oggi a Washington il senatore statunitense, Bernie Sanders, occasione per parlare di "democrazia, movimento sindacale e più diritti e impiego per i lavoratori". Dopo alcune conversazioni in video conferenza, si è trattato della prima volta che i due si vedevano "di persona", ha scritto Lula in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Un piacere ricevere Lula a Washington", ha fatto eco il senatore del Partito Democratico. "Abbiamo discusso dell'importanza di difendere la democrazia, promuovere i diritti dei lavoratori e aumentare la cooperazione ambientale e climatica in tutto il mondo". Lula, atterrato ieri negli Stati Uniti, incontrerà nel pomeriggio, la sera in Italia, l'omologo statunitense, Joe Biden. (Was)