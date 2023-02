Regionali: Pella (FI), Forza Italia determinante in Lombardia e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La credibilità e la concretezza delle proposte che il presidente Berlusconi e Forza Italia stanno mettendo in campo e sostenendo a livello nazionale, nel governo di centrodestra, riflettono le proprie potenzialità anche sui territori e, per questa ragione, sarà Forza Italia la forza politica determinante per vincere le elezioni che si terranno domenica e lunedì prossimi in Lombardia e Lazio. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Roberto Pella. “Forza Italia – ha proseguito – ha da sempre sostenuto la necessità di garantire la partecipazione attiva, con l'estensione del voto anche nella giornata del lunedì, all'elettorato e ha coinvolto, in questa campagna elettorale, territori e amministratori locali e provinciali in grado di rafforzare il messaggio liberale ed europeista del nostro movimento, per una giustizia più equa e per una burocrazia più snella per imprese e famiglie”. “Dare continuità al buon governo del presidente Attilio Fontana in Lombardia e imprimere finalmente una svolta nel Lazio con Francesco Rocca sono le scelte da compiere per garantire sviluppo e qualità di vita ai cittadini di queste importanti regioni”, ha concluso. (Rin)