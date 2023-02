Usa: sottosegretaria Jenkins, con Mosca nessun contatto dopo mancato rispetto Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno avuto contatti diretti con le autorità della Federazione Russa, dopo che alla fine di gennaio il dipartimento di Stato Usa ha accusato Mosca di non rispettare le disposizioni del trattato Nuovo Start per la riduzione delle armi nucleari. Lo ha detto Bonnie Jenkins, sottosegretaria Usa per il controllo degli armamenti, durante un briefing telefonico con la stampa. “Abbiamo detto chiaramente che il trattato è estremamente importante per la sicurezza internazionale, e abbiamo ribadito la nostra disponibilità ad incontrare le controparti russe, non appena saranno pronte”, ha detto. (Was)