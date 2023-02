Lazio 2023: Zingaretti, destra comprava jeep con soldi pubblici, D'Amato unico che può fermarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico nome che può fermare la destra "che comprava le jeep con i soldi pubblici è Alessio D'Amato". Lo ha detto il deputato Pd ed ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo dal palco della Garbatella a Roma, al comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Di solito nelle campagne elettorali si chiede il voto promettendo che si farà bene ma oggi più che una promessa abbiamo la certezza che Alessio D'Amato non solo farà bene ma ha fatto bene - ha aggiunto Zingaretti -. Nel 2013 la Regione era raccontata come la carogna della sanità e quella regione non c'è più, e ci ha salvato dalla peggiore tragedia, dalla fine della guerra. Teniamo presente il rischio di chi può tornare - ha sottolineato -. C'eravamo candidati al Campidoglio ma una sera Bruno Vespa chiese al capogruppo di uno dei partiti dell'allora maggioranza: 'ma è vero che lei si è comprato coi soldi pubblici una jeep?' E quello rispose: si perché nevicava e dovevo andare a casa' - ha raccontato l'ex governatore -. Quello fu il giro di boa dell'indignazione popolare verso un ceto politico. Ora il nuovo presidente della Regione Lazio avrà una regione risanata e 16 miliardi da spendere per creare la Regione del futuro". (segue) (Rer)