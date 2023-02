Lazio 2023: Zingaretti, destra comprava jeep con soldi pubblici, D'Amato unico che può fermarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Zingaretti questa è la differenza: "coi soldi pubblici loro si compravano le jeep, noi le tac e gli ecografi per la sanità. In Italia c'è bisogno di più giustizia per il pianeta e le nuove generazioni, questa destra invece fa l'occhiolino alle mafie con il contante, fa rientrare i no vax nelle corsie e nello stesso tempo taglia la sanità. Parlano di popolo, ne raccolgono il malessere ma non danno risposte, non permettiamo che rimettano le mani su questa Regione. Se c'è una responsabilità nella rottura col M5s è in chi non si è assunto la responsabilità di combattere questa destra - ha continuato Zingaretti -. Ma noi per due volte abbiamo vinto senza di loro. Ce lo permette la legge, ognuno voti il partito che vuole ma è la matematica che dice che ne vince uno e se vogliamo uno che batta la destra c'è un solo nome che è D'Amato", ha concluso Zingaretti. (Rer)