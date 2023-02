Siria: Unhcr, rischio 5 milioni di sfollati a causa del sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 5,3 milioni di persone in Siria potrebbero essere rimaste senza casa a causa delle due scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras avvenuto lo scorso 6 febbraio. Lo ha dichiarato la rappresentante dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) in Siria, Sivanka Dhanapala, parlando alla stampa a Ginevra in videoconferenza da Damasco. Come sottolineato dalla Dhanapala, l’Unhcr sta puntando molto su ripari e beni di prima necessità, assicurando che i centri collettivi che gli sfollati siano andati a dotarsi di strutture adeguate, oltre a tende, teli di plastica, coperte termiche, materassini, indumenti invernali e così via. “Li stiamo distribuendo dal primo giorno – ieri sera abbiamo distribuito 9440 kit – puntando, ovviamente, su tutte le persone colpite dal sisma, ma cercando anche di capire chi tra le persone colpite sia più vulnerabile: gli anziani, i disabili, bambini. E, naturalmente, ci sono alcuni bambini che sono stati separati dai loro genitori”, ha affermato. “Anche qui siamo leader nel settore della protezione. In tutta la Siria abbiamo una rete di centri comunitari, centri satellite, volontari di sensibilizzazione, e questo ci aiuta a raggiungere le popolazioni vulnerabili. Abbiamo istituito hotline per tutti i tipi di problemi relativi alla protezione, che utilizziamo”, ha proseguito la rappresentante dell’Unhcr. (segue) (Res)