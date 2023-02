Siria: Unhcr, rischio 5 milioni di sfollati a causa del sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la Siria, questa è una crisi nella crisi. Abbiamo avuto shock economici, Covid e ora siamo in pieno inverno, con bufere di neve che infuriano nelle aree colpite. Alcuni membri del nostro personale dormono fuori casa perché sono preoccupati per i danni strutturali alle loro abitazioni. Questo è solo un microcosmo di ciò che sta accadendo nelle aree colpite”, ha affermato. “Tutto ciò, ovviamente, influisce sull'accesso agli aiuti. Le strade sono state danneggiate e questo ci impedisce di raggiungere le persone. È stato molto, molto difficile. Ci sono già 6,8 milioni di sfollati interni nel Paese. E questo era prima del terremoto”, ha osservato la rappresentante dell’Unhcr. “Per ora stiamo valutando attività salvavita, sai, l'adeguamento dei centri collettivi, tende, beni non alimentari e così via. Quindi esamineremo, nelle prossime 8-12 settimane, il sostegno ai mezzi di sussistenza e ai servizi di base nelle aree colpite, la fornitura di alloggi di supporto e l'installazione di kit di alloggi di emergenza e piccole riparazioni agli alloggi danneggiati. Esamineremo la rimozione dei detriti, cercando di supportare le autorità e i partner con attrezzature e capacità, mobilitando ingegneri e come potremmo supportare la comunità nella valutazione di alcuni dei danni strutturali e guardando alla via da seguire anche con le loro opportunità di sostentamento”, ha proseguito. (segue) (Res)