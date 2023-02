Siria: Unhcr, rischio 5 milioni di sfollati a causa del sisma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel nord-ovest della Siria, che è particolarmente colpito, l'accesso è stato fortemente ostacolato dai danni. Quelle che chiamiamo forniture ‘cross line’ (dalle aree governative al nord-ovest) sono arrivate prima del terremoto - e queste erano state pre-posizionate e vengono distribuite dai magazzini. Da ora, speriamo che un accordo con il governo possa consentire un accesso rapido e regolare a queste aree”, ha affermato la Dhanapala. “Abbiamo appena avuto una stima preliminare che 5,37 milioni di persone colpite dal terremoto avranno bisogno di assistenza per rifugi in tutta la Siria. Questo è un numero enorme e si tratta di una popolazione che già soffre di sfollamenti di massa”, ha rivelato. “La prossima settimana mi recherò ad Aleppo, Hama e Latakia, dove abbiamo le scorte pre-posizionate di 30.000 generi di prima necessità e 20.000 tende. Per fare eco alle parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, parlando ieri sera: si tratta di persone. Questo è tutto ciò che importa”, ha concluso. (Res)